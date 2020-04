Valentino Rossi, in questi giorni di quarantena, ha deciso di aderire ad una curiosa iniziativa fotografica di Oliviero Toscani.

In questi giorni siamo tutti reclusi in casa, proprio per questo Oliviero Toscani ha lanciato, attraverso i propri canali social, una nuova interessante iniziativa: farsi il proprio autoritratto da reclusi. Naturalmente, in epoca di smartphone, si intende un classico selfie, che però ci immortali in questo particolare momento della nostra esistenza.

L’appello è rivolto praticamente a tutti e Toscani si sta facendo mandare le foto alla mail [email protected] così da creare una sorta di raccolta di facce che possano raccontare attraverso i propri sguardi questi momenti così difficili. Naturalmente ognuno ha una propria storia da raccontare e lo farà a modo suo con un bel selfie.

Tante foto arrivate a Toscani

Tra le tante foto arrivate a Toscani ci sono anche quelle dei vip. In particolare ha deciso di aderire all’iniziativa anche Valentino Rossi, che ha mandato un selfie sorridente, un sorriso per la verità un po’ spento segno forse di un’astinenza da gare che per un “drogato” di MotoGP come lui si fa sentire tantissimo in questo momento di stop.

L’iniziativa ha avuto notevole successo. A Toscani, infatti, sono arrivate davvero tantissime foto di tenore diverso: c’è chi sorride, chi piange, chi ha la mascherina, insomma un po’ tutto il campionario umano di questa Italia da quarantena. Il noto fotografo milanese ha sempre avuto un amore particolare per le faccia. Famose le sue raccolte di facce dal mondo fatte in questi anni.

Antonio Russo