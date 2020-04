Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 1° aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord, addensamenti in transito su Piemonte e Lombardia. Al Sud piogge sparse su Calabria meridionale e Salento, più soleggiato sugli altri settori. Possibili nevicate residue sull’Appennino meridionale. Sulle Isole tempo stabile pur con qualche nuvola sterile. Le temperature massime oscilleranno fra 10 e 14 gradi, di poco superiori in Sicilia e Sardegna. Ma dal pomeriggio-sera subiranno un netto calo con valori prossimi allo 0 e quindi ben al di sotto della media stagionale. Non sono previste ulteriori nevicate.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

A Genova traffico a rilento sulla A12 Genova-Livorno (Km 6.086 – direzione: Rosignano) tra Genova est e Genova Nervi per materiali dispersi. Tra Forlì e Rimini coda di 2 km sulla A14 Bologna-Ancona (Km 87 – direzione: Taranto) tra Forlì e Cesena Nord.

Alle porte di Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di cinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci. Fra L’Aquila e Teramo sulla A24 Roma-Teramo nevischio tra Assergi e San Gabriele-Colledara.

Sulla A3 Napoli-Salerno si registra vento forte tra Nocera Nord e Salerno. Sulla A16 Napoli-Canosa vento forte tra Candela e Cerignola Ovest. Nei pressi di Taranto in A14 Pescara-Taranto prevista neve tra Trani e Bivio A14/SS7 Appia.