Con l’avvento delle auto elettriche è normale iniziare a fare i primi paragoni tra le offerte proposte, come nel caso della Tesla Model Y e della Hyundai Kona.

La Tesla Model Y può essere più performante, avanzata e costosa della Hyundai Kona Electric, ma il divario di prezzo tra di loro non è enorme e c’è sicuramente la possibilità che siano oggetto del cosiddetto cross-shopping.

Questo confronto sarà ancora più rilevante una volta che la Tesla lancerà ufficialmente la Model Y Standard Range nel 2021, poiché la sua autonomia e il suo prezzo saranno direttamente paragonabili a quelli della Kona.

In questo video di Cleanerwatt, l’attuale gamma delle varianti Model Y e Kona EV viene analizzato con l’importante metrica del “costo per chilometro di autonomia elettrica“. E questo ovviamente fa cambiare le cose a favore della Hyundai perché, nella sua versione SEL più elementare, parte da 35.000 euro e offre un’autonomia dichiarata di 415 km.

La versione più economica della Model Y che si può acquistare in questo momento, il modello a trazione integrale Long Range, parte da 50.000 euro e la sua autonomia dichiarata è di 508 chilometri. Secondo il video, ciò equivale ad un costo per chilometro di autonomia di 130 euro per la Hyundai e 155 euro per la Tesla.

Non si può negare che tra le due, la Model Y è l’acquisto più allettante, anche con il prezzo più alto che si deve pagare attualmente, ma il fatto che la Kona sia menzionata nella stessa azienda del nuovo crossover della Tesla è la prova di quanto siano diventate buone le sue auto elettriche.