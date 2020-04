Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 1° aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord. Nuvole sterili in transito al Sud, salvo qualche rovescio alle prime luci dell’alba sulla Sicilia e sulla Sardegna settentrionale. Le temperature minime subiranno un ulteriore calo e saranno comprese fra 0 e 6 gradi, ma in certe aree della Toscana si scenderà fino a -2°.

Giovedì 2 aprile tempo stabile e soleggiato su tutta la Penisola, pur con nuvole in transito sull’Appennino meridionale e sulle Isole maggiori, con possibili rovesci sulla parte settentrionale della Sardegna. Temperature massime in lieve rialzo da Nord a Sud e comprese fra 12 e 16 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore almeno fino al 13

Sulla Tangenziale Bologna (direzione: Autostrada Bologna-Taranto) traffico a rilento tra Svincolo 5 Quartiere Lame e Bivio Complanare BO/Racc. A13 BO-PD per incidente.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) corsie di sinistra chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

All’altezza di Tarquinia vento forte in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia. A Nord di Foggia vento forte in A14 Pescara-Bari tra Val di Sangro e Poggio Imperiale.