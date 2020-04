Il plenipotenziario della Red Bull, Helmut Marko, si rimangia la controversa proposta di organizzare un campo nel quale far contagiare i suoi piloti

Travolto da una valanga di polemiche, Helmut Marko fa marcia indietro. Il plenipotenziario della Red Bull si è rimangiato le parole che aveva dichiarato ai microfoni della televisione austriaca Orf e che tanti commenti indignati avevano sollevato nei giorni scorsi.

E a buon titolo: l’ipotesi avanzata dall’ex pilota era infatti quella di organizzare un campo di allenamento per i suoi portacolori (da Max Verstappen ad Alex Albon, da Pierre Gasly a Daniil Kvyat) durante la quarantena, durante il quale sarebbe stato “ideale” se si fossero infettati con il coronavirus per raggiungere l’immunità.

Marko fa marcia indietro (a metà)

Intervistato nuovamente dalla rivista specializzata tedesca Auto Bild, Marko ha precisato: “Ovviamente non è vero, non si trattava di infettare nessuno apposta”, ha dichiarato. E anche il team principal dei Bibitari, Christian Horner, ha messo in chiaro che le parole del suo responsabile non hanno avuto alcun effetto pratico: “Si trattava di una dichiarazione buttata lì, prima di comprendere la gravità della pandemia”, ha spiegato alla Bbc. “Non è mai stata discussa né messa sul tavolo come consiglio serio”.

Stavolta Marko, abituato a parlare in modo diretto e provocatorio, si è reso conto in prima persona di avere esagerato. Almeno in parte, visto che comunque continua ad insistere a sottovalutare le conseguenze del contagio: “Se le persone della mia età, il gruppo più a rischio di tutti, possono sopravvivere a questa malattia, allora si può certamente dire che giovani atleti come i nostri piloti dovrebbero almeno essere meno preoccupati delle conseguenze”, ha proseguito. “Questo è stato l’unico motivo per cui abbiamo considerato di organizzare un campo di allenamento nonostante i pericoli del virus. Non si è mai parlato di far infettare nessuno deliberatamente”.

