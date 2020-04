Fa discutere l’ultima trovata della Haas che, proprio in questo momento di emergenza legata al COVID-19 ha deciso di firmare con uno sponsor che gioca con il suo nome.

Non è una barzelletta ma realtà. La AB InBev avrebbe deciso, proprio in questo momento, di rivitalizzare il marchio Corona, in calo di appeal dallo scorso febbraio a causa del richiamo al terribile virus. Con quale strategia? Semplice, avvicinandolo ad un team di F1.

A partire dall’estate quando, in teoria, dovrebbe scattare il mondiale 2020, vedremo girare sulle piste di tutto il mondo il brand Corona Extra che, per chi non lo sapesse, identifica una birra prodotta in Messico dalla Cerveceria Modelo.

Ad accettare la proposta particolare di legare la propria squadra all’azienda centroamericana e stata la Haas, la più vicina territorialmente parlando alla compagnia.

Cosa sta succedendo negli Stati Uniti?

Per qualche ragione, in apparenza incomprensibile, il 52% degli americani si sarebbe dichiarato assolutamente contrario a bere la famosa lager, forse per il timore di prendersi il Coronavirus. Ecco perché le vendite del prodotto sono colate a picco.

“Dove gli altri vedono problemi, noi pensiamo ci siano delle opportunità”, ha dichiarato con malizia e intelligenza ad F1i.com il team manager dell’equipe fondata da Gene Haas Gunther Steiner.

Superata quindi la scottatura per il divorzio clamoroso e non senza ripercussioni con il misterioso produttore di bibite energetiche Rich Energy, il team ha deciso di riprovarci con un partner più intenzionato che mai a risalire la china perduta.

“All’inizio la InBev ci aveva offerto un pagamento in bitcoins”, ha spiegato il dirigente meranese a proposito dell’accordo a sei cifre appena stipulato. “Noi però non sappiamo cosa sia la criptovaluta, e neppure dove si prendono quelle monete!”, ha infine ironizzato.

Chiara Rainis