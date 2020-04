Marc Marquez e suo fratello Alex hanno donato materiale sanitario all’ospedale di Arnau in Vilanova, a Lleida, per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Molti atleti stanno mostrando il loro lato più umano in questo momento di emergenza Coronavirus. Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e gli altri piloti italiani hanno organizzato raccolte fondi per aiutare gli ospedali sull’orlo del collasso. In Spagna stanno facendo altrettanto i piloti iberici, a cominciare da Marc Marquez, Dani Pedrosa, Maverick Vinales, ecc.

Qualche giorno fa, Rafa Nadal e Pau Gasol hanno lanciato un’iniziativa in collaborazione con la Croce Rossa per cercare di raccogliere un minimo di 11 milioni di euro che andranno alla lotta contro il COVID-19, un progetto di solidarietà a cui molti hanno aderito. Piloti spagnoli come Alex e Marc Márquez, Dani Pedrosa o Jorge Prado. Oggi abbiamo anche appreso che il contributo dei fratelli Márquez non si limiterà a sostenere l’azione di solidarietà della Croce Rossa.

Il campione di Cervera ha dichiarato alcuni giorni fa che stava “studiando varie formule” per collaborare contro l’espansione di questa epidemia, e possiamo già confermare che sia lui che Alex hanno acquistato forniture mediche che hanno successivamente donato a un ospedale vicino, in particolare all‘ospedale universitario di Arnau in Vilanova, a Lleida.

La struttura ha diramato un breve comunicato per rendere noto che “i fratelli Alex e Marc Marquez hanno fatto una donazione di attrezzature per il nostro ospedale per i pazienti affetti da COVID-19. Si tratta di apparecchiature di radiologia digitale portatile e analizzatori di gas. Grazie, campioni!”.