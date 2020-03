Il 31 marzo del 1996, Valentino Rossi esordiva per la prima volta nel Motomondiale sulla pista di Sepang chiudendo al sesto posto.

In quella stagione di esordio il rider di Tavullia riuscì a cogliere la sua prima pole e anche il suo primo successo a Brno. Il 1996 si chiuse per lui con 111 punti e un buon 9° posto nella classifica iridata.

25 stagioni e l’attesa per la 26a

Nel 1997, passato dal team privato AGV all’Aprilia ufficiale dominò letteralmente la stagione vincendo 11 Gran Premi e conquistando il Mondiale con 321 punti. Fu il primo mattone verso la gloriosa carriera del Dottore che oggi conta: 9 titoli iridati, 115 vittorie, 234 podi e 65 pole. Numeri importanti che lo rendono uno dei piloti più vincenti della storia del motociclismo.

Oggi, 25 stagioni dopo quel ragazzino di 17 anni è diventato un uomo di 41, è diventato Valentino Rossi, un nome conosciuto in tutto il mondo. Il Dottore al momento non ha ancora un contratto firmato per vivere la sua stagione numero 26, ma ha sul piatto già un accordo che attende solo la sua firma con il team Yamaha clienti Petronas. Il rider di Tavullia ha fatto sapere che qualora riuscisse ancora una volta a dimostrarsi competitivo in questo primo scorcio di 2020 allora firmerà il rinnovo.

