Un altro lutto nel mondo del paddock: è morta la signora Teresa Roldan, mamma di Angel Nieto e nonna di Pablo, Gelete e Fonsi.

Il clan motociclistico dei Nieto piange la nonna che è morta a causa del Coronavirus all’età di 102 anni. Teresa Roldan era mamma del pluricampione Angel Nieto e nonna del trio Pablo, Gelete e Fonsi Nieto. Secondo i media spagnoli, la donna ha ceduto al virus Covid 19, che ora dilaga in tutto il mondo.

Il 3 agosto 2017, Roldan ha perso suo figlio e il 13 volte campione del mondo Ángel Nieto Roldan, che ha avuto un incidente con il suo quad a Ibiza all’età di 70 anni. Fonsi Nieto ha mostrato una foto sul suo account sui social media con sua nonna lunedì, che ha goduto di buona salute anche in età avanzata. “Buon viaggio, nonna”, ha scritto Fonsi Nieto sui social. “Una parte bella della mia vita, della mia infanzia, non è più con me. Non ho mai incontrato qualcuno nella mia vita che avesse una tale energia e un sorriso. Ora puoi incontrare i tuoi amati Angel e Angelito”.

Il virus Covid-19 si è recentemente diffuso a macchia d’olio in Spagna. In totale, oltre 60.000 persone sono considerate infette. Ora ci sono più di 7000 morti. Nei giorni scorsi il mondo del paddock ha dovuto piangere la perdita del papà di Oscar Haro, direttore sportivo del team LCR Honda, perché non c’erano ventilatori sufficienti e il dottore ha dovuto chiedere al figlio di lasciar morire il padre. Vicende drammatiche che speriamo possano avere fine al più presto.