Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 31 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il fronte freddo in queste ore si stabilizzerà sull’Italia centrale e nelle prossime ore anche al Sud, generando piogge e rovesci soprattutto tra Umbria, Marche e Toscana, con la neve che cade sulle zone appenniniche dai 600/800m circa. Nel corso della notte la quota neve si abbasserà fino ai 200-300 metri sull’Appennino meridionale. Tempo più stabile al Nord, anche se le temperature subiranno un ulteriore calo, raggiungendo i -13°C a Livigno, -20°C alla Marmolada. Sulle pianure minime comprese tra 1 e 6 gradi.

Mercoledì 1 aprile tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, piogge sparse sul Salento e la Calabria meridionale in rapido assorbimento. Temperature massime comprese fra 10 e 14 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Dal pomeriggio deboli rovesci solo sulla Sardegna, stabile sul resto della Penisola.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Tra Aosta e il confine francese, sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

All’altezza di Cremona sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano per veicoli in lento movimento.

A Savona vento forte sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

In Abruzzo si segnala nevischio in A24 Roma-Teramo tra Assergi e San Gabriele-Colledara. Nei pressi di Chieti rovesci sparsi in A25 Torano-Pescara tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto.

A Sud di Caserta fenomeni sparsi in A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Napoli Nord. Sulla A30 Caserta-Salerno pioggia tra Nola e Sarno.