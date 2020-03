Anche Mercedes promuove la distanza sociale da mantenere e lo fa con la rielaborazione del suo storico stemma a tre punte.



Il mondo sta adottando misure senza precedenti per ridurre al minimo la diffusione del coronavirus e per ridurre il numero di persone infette. Uno degli strumenti più potenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in questa battaglia è il cosiddetto distanziamento sociale, che è stato applicato ad un livello diverso in tutto il mondo.

Molte aziende, tra cui alcune case automobilistiche, sono state molto favorevoli alla distanza sociale. All’inizio di questo mese Volkswagen e Audi hanno rilasciato video che promuovevano la misura, e ora Mercedes-Benz si unisce a loro con una mossa simile. Il produttore premium di Stoccarda ha caricato una versione riveduta del suo logo sul suo canale ufficiale globale Facebook.

Analogamente a quanto hanno fatto gli altri due marchi tedeschi, Mercedes sta mettendo un po’ di spazio in più tra la famosa stella a tre punte e l’anello che la circonda. Dall’uscita del nuovo logo, l’emblema ha raccolto non meno di 140.000 reazioni su Facebook e quasi 3.000 commenti da parte degli utenti.

Allora, stai facendo la tua parte? Mercedes lo fa, e anche noi.