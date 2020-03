Ieri il Genesis G80 2021 ha debuttato in Corea del Sud ma sul sito online dell’azienda è possibile configurare il G80 dei nostri sogni.

Il Genesis G80 del 2021 sembra davvero pronto a dare il meglio di se.

Sfoggiando i nuovi apparecchi di illuminazione “a quattro lampade” del marchio, introdotti per la prima volta sul SUV GV80, l’elegante berlina ha debuttato ieri sera dal quartier generale dell’azienda in Corea. Ora, mentre non sarà in vendita qui in Europa fino alla seconda metà dell’anno, nel suo mercato nazionale coreano, il G80 è in vendita oggi. E in preparazione, l’azienda ha aperto il configuratore online della berlina sul suo sito web del mercato domestico.

Così, invece di aspettare il lancio del configuratore, siamo andati sul sito di Genesis Corea e abbiamo costruito il nostro G80 da zero.

E ci sono un sacco di opzioni tra cui scegliere. Il G80 offre tre motori (tra cui un motore diesel), tre opzioni per le ruote – sia 19 che 20 pollici – e una moltitudine di finiture esterne, trattamenti della carrozzeria e attrezzature di sicurezza. Non mancano certo le opzioni di personalizzazione quando si tratta del nuovo G80.