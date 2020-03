Anche Felipe Massa si è unito alle polemiche che sono piovute contro Helmut Marko dopo alcune dichiarazioni poco felici sul coronavirus.

In questi giorni ha fatto molto discutere la posizione presa da parte di Helmut Marko sulla questione coronavirus. L’ex pilota, infatti, ritiene che sia consono infettare tutti i ragazzi della squadra Red Bull così da sistemare in breve tempo la questione. Una cosa che a tanti non è piaciuta per niente visti i morti che questa terribile malattia sta disseminando in tutto il mondo.

Anche Felipe Massa non ha avuto parole gentili per Marko attaccandolo pesantemente sui social. L’ex Ferrari ha così scritto: “Questo è completamente folle. Era meglio stare zitto Helmut Marko“. Insomma un attacco molto duro da parte del brasiliano, che come sappiamo, da quando è uscito di scena dalla F1 è sempre stato molto attento ai giovani e alla loro sicurezza.

Massa e la Formula E fermi per ora

Da par suo Felipe Massa, che dalla passata stagione è impegnato in Formula E al momento, come tutti i suoi colleghi, non è impegnato in alcuna competizione. Il campionato delle monoposto elettriche, infatti, ha stoppato tutte le attività per i prossimi due mesi a causa del coronavirus e punta a recuperare entro fine anno le gare saltate sin qui.

That is completely insane .

It was better to stay quiet Helmut Marko … @redbullracing https://t.co/5NnKITw07y — Felipe Massa (@MassaFelipe19) March 30, 2020

Non sarà di certo una missione semplice, ma tutti gli sport in questo momento particolare si stanno per così dire mettendo da parte per lasciare spazio a questioni più importanti. La speranza è che questa crisi mondiale possa risolversi in breve tempo, magari entro l’inizio della prossima estate.

