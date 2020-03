Tutti i membri della Ducati MotoGP, dal direttore generale Gigi Dall’Igna ai piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci lanciano un messaggio di speranza

Un messaggio di speranza e di positività. È quello che la squadra MotoGP della Ducati ha voluto regalare ai propri tifosi, ma anche a tutti gli italiani, in questo difficile periodo di quarantena e isolamento dovuti alla pandemia di coronavirus.

#StayAtHome with @ducaticorse 🏡

Dear Fans, we’ve got a message for you ! We hope that you are all safe and healthy. Keep strong and wait for us! We’ll be back soon, and don’t forget… always #ForzaDucati @motogp | @andreadovizioso | @petrux9 | @PirroRider | @DucatiMotor pic.twitter.com/to65VDTq6X

— Ducati Corse (@ducaticorse) March 30, 2020