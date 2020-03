Tony Cairoli è in Belgio in un centro MX a Lommel, dove alterna preparazione fisica e qualche giretto in moto nell’area intorno ai box. Ecco un video postato sui social dal campione MXGP.

L’icona della Red Bull KTM Antonio Cairoli ha utilizzato un’area privata chiusa per una breve sessione di allenamento con la sua KTM 450cc. Dopo le tappe nel Regno Unito e in Olanda, il nove volte campione del mondo è rimasto a Lommel, in Belgio, in compagnia della sua famiglia e qualche membro del suo staff. A sua disposizione un intero centro MX dove può allenarsi fisicamente e ogni tanto sgranchirsi le ossa sulla moto.

La pandemia da Coronavirus sta travolgendo anche il Belgio dove si contano oltre 10mila contagiati, ma il campione siciliano a quanto pare vive lontano dal centro, in attesa che le acque si calmino e magari presto tornare in Italia. Dopo aver terminato la sessione di fitness Tony Cairoli è tornato sulla sua moto di fabbrica per la prima volta dopo molto tempo, ha realizzato un percorso improvvisato con taniche di plastica e tavole di legno.

Non manca un tocco di humour con un uomo del suo staff che gli mostra il cartello con la scritta “Stay at Home“. Purtroppo è difficile doversi isolare a casa da un giorno all’altro, ma a quanto pare è l’unico modo per ripartire quanto prima. La prossima data del Mondiale di Motocross è prevista per inizio giugno in Russia. Nella speranza che il Gran Premio non venga annullato.