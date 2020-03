Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 30 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dal tardo pomeriggio nevica sulle Alpi oltre i 700 metri, sul Nordest anche a quote collinari, ma si tratterà di fenomeni di breve durata. Tempo generalmente instabile al Nord e lungo la fascia appenninica, nella notte si registreranno nevicate in Toscana oltre i 700 metri. Temperature minime in lieve calo al Sud e comprese fra 5 e 10 gradi.

Martedì 31 marzo cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, piogge sparse sull’Appennino centro-meridionale e lungo il versante medio-adriatico. Le temperature massime oscilleranno fra 9 e 12 gradi, fra 14 e 19 gradi sul resto della Penisola. Dal pomeriggio sera temporali e nevicate interesseranno un po’ tutto il Centro-Sud, con nevicate a bassa quota sull’Appennino meridionale e un brusco calo delle minime.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Pioggia e nevischio sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Carnia e Pontebba. Tra Venezia e Rovigo si segnala vento forte in A13 Bologna-Padova tra Villamarzana e Monselice.

Nel distretto autostradale della Capitale pioggia in A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. Sulla A1 Firenze-Napoli rovesci tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone.

Rovesci diffusi anche nei pressi di Teramo, sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e San Gabriele-Colledara. Nei pressi di Caserta maltempo in A1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua. A Napoli, invece, ricordiamo che in Tangenziale (entrambe le direzioni) persiste il divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.