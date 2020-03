Lando Norris in questi giorni ha fatto una promessa ai propri fan e ora dovrà mantenerla. Il britannico dovrà, infatti, tagliarsi a zero i capelli.

Lando Norris ha solo 20 anni e sta vivendo in maniera davvero particolare questa sua quarantena. Come tutti i ragazzi, infatti, è molto impegnato a tenersi in contatto con il mondo grazie ai social e alla PlayStation. In questo weekend il britannico ha partecipato all’evento Twitch Stream Aid insieme a diversi VIP per raccogliere fondi.

Sinora la raccolta fondi è arrivata a più di 2,2 milioni di dollari. Il buon Lando però aveva fatto una richiesta abbastanza esplicita ai propri fan, con tanto di promessa. Norris, infatti, aveva giurato che si sarebbe rasato i capelli a zero qualora i fan che stavano guardando la sua diretto avessero donato più di 10mila dollari.

Oltre 12mila dollari raccolti

La raccolta ha superato i 12mila dollari e a questo punto il buon Lando sarà costretto a rasarsi i capelli a zero. Il pilota britannico ha così commentato su Twitter: “Un enorme grazie a tutti coloro che si sono sintonizzati ieri sera e hanno donato a Twitch Stream Aid per la lotta contro il Covid-19. In totale sono stati raccolti oltre 12mila dollari”.

T-minus 3 days until Lando’s hair gets the chop. Take a break and check out his #TwitchStreamAid highlights over on YouTube now ✂️ BALDO NORRIS HAPPENING? // Twitch Stream Aid Highlights 🎥 https://t.co/BSDMpBXSky pic.twitter.com/Phg19tPy49 — #L4NDO (@TeamL4NDO) March 30, 2020

Lando Norris ha già fatto sapere che ha comprato un rasoio su Amazon per tagliarsi i capelli nei prossimi giorni. Anche il compagno di team Carlos Sainz Jr. lo ha preso in giro sui social. In queste settimane il driver della McLaren si è spesso divertito in diversi eventi eSport, sicuramente un simpatico modo di tenersi impegnato per l’inglese.

Antonio Russo