Il Volkswagen Transporter ha segnato una generazione e adesso si trova a festeggiare i suoi 70 anni come il veicolo commerciale più longevo della storia.

Se si pensa ai veicoli che hanno superato la prova del tempo, il primo della lista sarebbe probabilmente la Chevrolet Suburban, entrata in produzione nel 1935 e attualmente la targa automobilistica più longeva del mondo. Anche gli esemplari Ford serie F sarebbero dei probabili candidati, risalenti al 1948, quando apparve per la prima volta la prima famiglia di pickup della serie F.

Anche il Maggiolino della Volkswagen avrebbe potuto far parte della lista, risalente al 1949 – se solo il marchio tedesco non avesse deciso di eliminare il nome di recente. Tuttavia, c’è un’altra Volkswagen che ha resistito alla prova del tempo, ed è il Transporter.

Con 13 milioni di unità vendute in tutto il mondo, il Volkswagen Transporter festeggia ufficialmente il suo settantesimo compleanno e attualmente è la targa per veicoli commerciali più longeva. Giunto alla sua sesta generazione, il primissimo Transporter è uscito dalla linea di produzione di Wolfsburg l’8 marzo 1950. Era noto anche come Bulli, Kombi, Volkswagen bus o microbus. Facciamo un piccolo viaggio nel viale dei ricordi.

Il T1 è nato come furgone a pannelli costruito a mano nel 1949, che poi si è evoluto in un furgone a pannelli con motore posteriore, in un furgone passeggeri e in un autobus a otto posti. I suoi primi esemplari sono alimentati dallo stesso motore del Maggiolino, con una capacità di carico utile massima di 750 chilogrammi. Nel 1967 sono state vendute circa 1,9 milioni di unità del Transporter T1.

In rapida progressione fino ad oggi, il Transporter T6.1 è stato rivelato nel 2019. Ora con un nuovo motore, sistemi intelligenti di assistenza alla guida, infotainment e un front-end ridisegnato, il T6.1 ottiene uno schema di verniciatura bicolore che ricorda il T1 originale.