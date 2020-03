Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 29 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori della penisola. Primi rovesci da metà giornata sulla fascia appenninica e sul Salento in assorbimento pomeridiano. Deboli nevicate sull’Appennino umbro oltre i 1600 metri. Le temperature massime oscilleranno fra 15 e 20 gradi. Un vortice di aria fredda di matrice norvegese si sta spostando verso Sud e valicherà le Alpi già nella serata, prendendo possesso del Nord Italia già a partire da domani.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Traffico senza punti di criticità in questa domenica mattina, complice i divieti dettati dall’emergenza Covid-19. Ricordiamo che restano alcuni cantieri aperti, come quello fra Aosta e il confine francese: sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco chiuso il tratto per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Genova chiuso il tratto sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Foschia sulla rete autostradale capitolina, specie in A1 Firenze-Roma nebbia a banchi tra Magliano Sabina e Bivio A1/Diramazione Roma Nord con visibilità 100 metri.