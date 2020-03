Lewis Hamilton fa ancora discutere per le sue posizioni animaliste, paragonando su Instagram la quarantena da coronavirus alla cattività degli animali

Il punto di vista di Lewis Hamilton è sempre originale e personale. E non manca, spesso, di creare discussione e polemica. Come in questi giorni, quando da animalista convinto quale si dichiara ormai da tempo ha fatto un paragone tra l’attuale periodo di quarantena e la cattività delle bestie.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Anche il Regno Unito è infatti sottoposto in questa fase a misure precauzionali di isolamento e rigido distanziamento sociale, per contrastare la pandemia di coronavirus. Una situazione che Hamilton ha messo a confronto con quella degli animali costretti in gabbia negli zoo e nei circhi, che il campione di Formula 1 ha invitato a boicottare.

“Se siete a casa in isolamento”, ha scritto in una storia pubblicata sul suo account di Instagram che conta ben 14,9 milioni di follower, “forse potete rendervi un po’ conto di quello che devono affrontare ogni giorno gli animali in cattività, a cui viene strappata l’intera vita. In futuro, per favore, non andate più allo zoo o al circo, perché questo è ciò che i nostri soldi vanno a finanziare”.

Hamilton è stato in quarantena stretta

A corredo di queste parole, Hamilton ha pubblicato l’immagine di un panda rinchiuso in uno zoo. Il pilota anglo-caraibico ha recentemente osservato un periodo precauzionale di quarantena stretta di 14 giorni per essere entrato in stretto contatto con l’attore Idris Elba, recentemente risultato positivo al coronavirus.

Il portacolori della Mercedes, su consiglio dei suoi medici, non si è però sottoposto al tampone e ha rivelato di non aver manifestato alcun sintomo di coronavirus e di stare bene.

Leggi anche —> Lewis Hamilton: “Se ho il Coronavirus? Vi spiego come stanno le cose”