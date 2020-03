E se la Ferrari avesse adottato una strategia?

Come riportato in un nostro articolo, mentre Charles può godere di un contratto milionario, a Seb ne sarebbe stato proposto uno molto al di sotto dell’ingaggio attuale. Una sorta di prendere o lasciare, che lo costringerebbe, per rimanere a Maranello, a correre con uno stipendio alla pari di quello di un driver qualsiasi dello schieramento.

E qui ci viene da pensare, e se in zona Modena per non esporsi direttamente e cacciare via brutalmente uno del calibro del tedesco, avessero deciso di muoversi in maniera più maliziosa, abbassando talmente tanto l’offerta monetaria da portare il 32enne, sfiduciato e dequalificato, a decidere di andare per altri lidi, piuttosto che a smettere?

Chiara Rainis