Che ne dite di un tour guidato di un drone all’interno di un centro commerciale pieno zeppo di auto lussuose e vecchi classici?

C’è un centro commerciale in Pennsylvania, non lontano da Philadelphia, che è diverso da tutti gli altri. È pieno di negozi (più o meno); ci sono numerosi ingressi per la sua disposizione interna tentacolare, e c’è persino un’area di ristoro. Non troverete però negozi di abbigliamento, gioiellerie o portici in questo centro commerciale.

Troverete solo file su file di gloriose auto, che vanno dai classici di un tempo alle moderne supercar. E questo folle video realizzato da droni ad alta velocità si svolge su un viaggio attraverso l’intera struttura – anche all’interno di alcuni veicoli.

Questa visione a volo d’uccello ci arriva da un YouTuber di nome Nick Lang, che ha avuto l’occasione di far volare un drone equipaggiato con una macchina fotografica attraverso la struttura di 31.000 metri quadrati del Classic Auto Mall. Si tratta di un capannone per le consegne situato a Morgantown, dove la gente può acquistare auto nuove proprio come si fa per un nuovo paio di jeans, anche se a prezzi notevolmente più alti.

Il video è stato girato in prima persona, il che significa che l’operatore del drone non stava guardando il drone, ma il video proveniente da quest’ultimo.

Secondo il sito web di Classic Auto Mall, ci sono circa 1.000 auto in questo luogo e con il drone che si muove rapidamente, è una sfida emozionante cercare di individuare dei grandi classici. Camaros, Mustang e Corvette sono facili da vedere, ma cos’altro si nasconde in questo infinito Paese dei balocchi?

Quali auto misteriose si possono trovare in questo video di tre minuti?