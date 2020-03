Sebastian Vettel, durante una video-intervista pubblicata sui social Ferrari ha parlato della sua passione per l’ingegneria.

Sebastian Vettel storicamente non è mi stato un grande amante dei social. Probabilmente è l’unico dei suoi colleghi a non avere un canale ufficiale. In questo periodo così difficile per tutti, in cui i contatti umani sono ridotti all’osso, anche i più restii alla tecnologia hanno dovuto abbandonare le proprie remore.

Proprio per questo Sebastian Vettel ha deciso di rispondere attraverso i canali social della Ferrari ad alcune domande dei fan: “Bisogna prendere sul serio la situazione. Prendetevi cura di voi stessi e delle altre persone, soprattutto di quelle più anziane. Mantenete le distanze, lavatevi le mani. Probabilmente sto dando fin troppi consigli. Bisogna rispettare le altre persone, quindi teniamoci a distanza di sicurezza da loro”.

Vettel: “Mi sento molto fortunato”

Il pilota tedesco ha poi proseguito: “Non ho ancora avuto modo di restaurare la mia vecchia moto, ma credo che mi ci metterò in questi giorni visto che sembra che avremo molto tempo libero. Concentrarsi sul restauro può essere un buon modo per non impazzire. Prima di cominciare a fare il pilota mi volevo iscrivere all’Università per fare Ingegneria Meccanica. Questa è una cosa che mi piacerebbe sicuramente fare. Mi piace capire quello che succede nella nostra macchina”.

Un fan ha chiesto a Vettel cosa direbbe a un suo sé stesso da giovane e lui ha così risposto: “Non gli darei consigli, penso che è successo tutto per una ragione. Mi sento molto fortunato ad aver avuto una carriera come quella che ho avuto. Mi piace ricevere dai tifosi delle lettere e leggerle la sera quando sono in pista”.

Antonio Russo