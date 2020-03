Valentino Rossi si è lasciato andare ad alcune parole molto importanti su Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.

Ayrton Senna ha scritto pagine importanti nella storia dell’automobilismo. Tanti suoi record sono ancora oggi intatti. Il brasiliano nella sua carriera ha vinto 3 titoli iridati, ha conquistato 41 successi e per 80 volte è salito sul podio.

Velocissimo in qualifica, con 65 pole ha detenuto il record dal 1989 al 2006, anno in cui fu superato da Michael Schumacher, che poi a sua volta è stato sopravanzato in questa specialità da Lewis Hamilton.

Le belle parole di Valentino Rossi

Tra le qualità migliori di Senna c’era anche la sua enorme padronanza del mezzo sui circuiti cittadini che lo ha portato ad ottenere un record ancora oggi suo: maggior numero di successi a Montecarlo (6). Storica e iconica la sua rivalità con Alain Prost, con il quale ha anche condiviso il box ai tempi della McLaren.

Purtroppo la carriera del brasiliano, come tutti sanno, si è interrotta bruscamente a Imola nel 1994 in seguito ad un terribile incidente che lo ha strappato a questo mondo. In tanti però in questi anni si sono ispirati a lui e hanno inseguito il suo mito.

Pochi giorni fa Senna avrebbe compiuto 60 anni. Valentino Rossi, intervistato da “Sky Sport 24” ha così dichiarato a proposito del brasiliano: “Senna è stato un dei piloti più importanti, a tutti i livelli. Tanti si sono ispirati a lui. Probabilmente è il pilota con più talento della storia”.

