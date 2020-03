RTR, la famosa azienda di tuning, ha realizzato una serie limitata di 10 esemplari della loro concezione di Mustang.

Se volete acquistare una Mustang più potente, avete l’imbarazzo della scelta. Aziende come Roush, Shelby e persino Ford offrono da decenni opzioni di Mustang più potenti. Nel 2010 una piccola azienda chiamata RTR è esplosa sulla scena delle “performance” Mustang, offrendo il loro punto di vista unico sulla modifica di una Mustang di fabbrica.

Oggi RTR festeggia il suo decimo anniversario e ha collaborato con il team di Lebanannon Ford per offrire le Mustang più scatenate che si possano acquistare da una concessionaria.

RTR è stata fondata dal pilota professionista di Formula D Vaughn Gitten Jr. che porta grande divertimento alle prestazioni della Mustang. RTR sta per “ready to rock“, il che significa che le Mustang di Vaughn sono pronte a tutto. Queste Mustang ad alte prestazioni non si concentrano sulle derapate o sui tempi su giro, anche se sono più che capaci, invece, è tutta una questione di esperienza di guida.

Per festeggiare i dieci anni di RTR, Vaugh ha collaborato con Lebanon Ford per portare una tiratura limite di dieci RTR Spec 5 a un gruppo selezionato di acquirenti. Attualmente RTR offre tre livelli di RTR Mustang che si possono acquistare presso le concessionarie di tutto il paese, ma la Spec 5 porta le cose a un nuovo livello.

Nella gerarchia delle prestazioni RTR la RTR Spec 1 è costituita da una serie di miglioramenti estetici, la Spec 2 aggiunge un sistema di sospensione completo ai trattamenti esterni della Spec1 e, infine, la Spec 3 aggiunge un compressore Ford Performance buono per 700 cavalli e 450 Nm.

La Spec 5 si basa sulla RTR Spec 3 aggiungendo un kit Ford Performance Phase 2 Supercharger in grado di offrire 750 cavalli. Per far fronte a questa potenza aggiuntiva, RTR ha potenziato la trasmissione per gestire la potenza aggiuntiva in modo affidabile. All’esterno, la Spec 5 include un kit widebody basato sulla drift car di Vaugh che conferisce a questa Mustang una presenza inconfondibile.

Lebanon Ford costruirà solo dieci esemplari di queste auto limitate.