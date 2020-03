Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 28 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord. Addensamenti sparsi al Centro Italia, con qualche rovescio di breve durata sul Lazio e deboli nevicate sull’Appennino umbro oltre i 1400 metri. Al Sud cieli poco nuvolosi, con precipitazioni sparse su Basilicata, Salento e Calabria settentrionale, ma di breve durata. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, salvo le zone più interne della Toscana dove si scenderà fino a 1 o 2 gradi in pianura.

Domenica 29 marzo piccoli rovesci su Basilicata e Salento, più soleggiato altrove. Dal pomeriggio pioggia e neve sulla fascia alpina. Le temperature massime subiranno un lieve rialzo e saranno comprese fra 15 e 20 gradi, prima dell’arrivo di un nuovo vortice di aria fredda a partire da lunedì e che interesserà inizialmente l’Italia settentrionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

A Belluno segnaliamo vento forte sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni)

chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Roma pioggia in A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e sulla A1 Firenze-Napoli tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Anagni.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.