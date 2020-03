Marc Marquez e Dani Pedrosa hanno deciso di appoggiare la campagna di Rafael Nadal e Paul Gasol per combattere il coronavirus Covid-19 in Spagna.

Marc Marquez è tra gli sportivi attivi in questo periodo difficile per tutti a causa della diffusione del coronavirus Covid-19. Lui, come altri colleghi, sta cercando di dare il proprio contributo per aiutare le persone a superare questo momento complicato.

Il campione MotoGP nelle scorse ore ha deciso di aderire all’iniziativa promossa da Rafa Nadal e Paul Gasol assieme alla Croce Rossa per raccogliere 11 milioni di euro da destinare alla lotta contro l’ormai famoso virus. Si tratta di una campagna molto importante, considerando che anche la Spagna è colpita in maniera notevole da questa emergenza. I casi di persone positive e di altre morte sono in aumento.

Il contributo del mondo dello sport, che ha una grande esposizione mediatica, può risultare decisivo. Il motto dell’iniziativa è #NuestraMejorVictoria. Nadal e Gasol hanno fatto appello a agli sportivi spagnoli affinché si unissero. Hanno risposto personaggi come Fernando Alonso, Carlos Sainz (padre e figlio) e Iker Casillas. Oltre a Marc Marquez, anche Dani Pedrosa ha accettato per quanto riguarda l’ambito motociclistico. Tramite i rispettivi profili presenti sui social network hanno annunciato la propria collaborazione.