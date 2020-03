Maverick Vinales ha svelato chi preferisce tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Una risposta dettata dalla stima che nutre per il Dottore sin da piccolo.

Maverick Vinales, secondo molti, era uno dei piloti maggiormente accreditati a lottare per il titolo in questo 2020. Purtroppo per lui però la stagione 2020 di MotoGP al momento non ha ancora una data certa di inizio. Il coronavirus, infatti, ha costretto gli organizzatori ad annullare diversi appuntamenti.

Attraverso la pagina Facebook di El Paìs Deportes, Maverick Vinales ha così raccontato: “In questo momento sono a casa e sto cercando di riposare un po’ e fare reset sperando che tutto vada per il meglio. Mi alleno sulla cyclette, leggo, riordino casa e gioco alla PlayStation. Fortunatamente il mio infortunio è stato meno grave del previsto e ora sono già guarito al 100%. Ho dovuto solo riposare, fortunatamente non ho riportato fratture”.

Vinales è soddisfatto dei miglioramenti della M1

Lo spagnolo ha anche rimarcato nuovamente quanto si senta forte. In particolare il rider iberico ha anche parlato della sua Yamaha, una moto che finalmente sembra poter battagliare nuovamente alla pari con Honda e Ducati per il titolo iridato.

Infine ha concluso il proprio intervento parlando dei miglioramenti della M1 e del continuo dualismo tra Rossi e Marquez: “A Doha abbiamo registrato un miglioramento di circa 12-13 Km/h rispetto a un anno fa e lo trovo davvero spettacolare. Avremo tante gare, sarà difficile, ma sarò felice di correre. Valentino o Marc? Entrambi hanno qualità spettacolari, ma Rossi è sempre stato sin da quando ero piccolo il mio idolo, quindi ovviamente scelgo lui”.

