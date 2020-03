Charles Leclerc spinge perché la Ferrari rinnovi con Vettel. E se il piano del monegasco fosse trasformare il tedesco in un nuovo Raikkonen?

La domanda potrebbe sorgere spontanea. Come mai il Principino sembra così desideroso di continuare ad avere Seb come vicino di box? Se da un lato lui continua a sostenere che i rapporti con il tedesco siano pacifici non fosse per qualche momento caldo vissuto lo scorso anno nella sua prima stagione in rosso, dall’altro proprio quelle tensioni, per la verità molteplici e a tratti brutali, fanno sorgere qualche dubbio.

Come può una persona aver voglia di convivere con chi non ha feeling per un mera differenza di obiettivi? Ebbene la risposta potrebbe essere più semplice di quanto si creda. Guardando alla vicenda con occhi utilitaristici, appare del tutto plausibile che Charles, avute già le dovute rassicurazioni dal Cavallino di essere la prima guida in pectore, punti vivere il maggior numero di campionati con al fianco Vettel. Il quattro volte iridato infatti non sembra più tanto lucido e competitivo da poter raccogliere risultati pesanti e l’età che avanza non gioca certo a suo favore.

Ciò significa, che la scuderia a breve potrebbe chiedergli di mettersi al servizio del #16 e dunque di diventare quello che era stato per lui Iceman, ormai privo di qualunque velleità iridata e spinto a proseguire soltanto dall’amore per la velocità.

“Rispetterò la decisione della Rossa qualora si optasse per il cambio”, si è comunque affettato a dire, con una buona dose di falsità, il pupillo del compianto Sergio Marchionne.

E’ ovvio che se arrivasse un personaggio scomodo alla Max Verstappen, piuttosto che lo stesso Lewis Hamilton e ancora un Daniel Ricciardo affamato e motivato al riscatto per lui il compito sarebbe molto più complicato ed essere eletto a favorito di Maranello nettamente meno scontato.

