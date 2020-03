Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 27 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Sud e sulle Isole, cieli poco nuvolosi al Nord, più soleggiato sulla fascia alpina. Deboli nevicate sull’Appennino toscano oltre i 1300 metri e sulle Alpi occidentali oltre i 1400. Temperature massime comprese fra 11 e 16 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in parziale assorbimento.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Nei pressi di Aosta pioggia sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Aosta ed Aosta Ovest Svincolo. A Genova in A12 Genova-Livorno (Km 35 – direzione: Rosignano) coda tra Rapallo e Chiavari per veicolo in avaria.

Alle porte di Bologna traffico a rilento sulla A14 Bologna Ancona (Km 35 – direzione: Taranto) tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per traffico intenso. Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra bivio Direttissima e Rioveggio nelle due direzioni fino alle 12:00 del 27/03/2020 per lavori. In alternativa si consiglia di percorrere la A1 Direttissima. Per il traffico locale di consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Badia sulla A1 Direttissima.

A L’Aquila si segnala vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli-Oricola e L’aquila Ovest. Sulla Tangenziale di Napoli pioggia tra SS Domitiana e Vomero. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.