Marc Marquez ha dedicato un bel post ai membri più stretti del suo team. Lo spagnolo ha fatto con loro una video-chiamata.

Marc Marquez, come tutti i suoi colleghi, in questi giorni sta vivendo la propria quarantena da recluso in casa. Il rider spagnolo sta vivendo questa esperienza insieme al fratello Alex ed entrambi stanno provando ad inventarsi alcuni passatempi per tenere la testa occupata.

Naturalmente tra uno scherzo e l’altro i due piloti della Honda ci stanno mettendo anche tanto allenamento così da arrivare pronti per l’inizio della nuova stagione di MotoGP, che al momento non ha per niente una data certa.

Video-chiamata con i membri del team

In questo 2020 Marc Marquez punta a vincere il suo 9° titolo iridato, che lo porterebbe alla pari di Valentino Rossi per numero di Mondiali vinti. Lo spagnolo però durante i test aveva dimostrato di non essere proprio a posto né fisicamente e nemmeno con la propria moto. Nell’ultima giornata di prove però aveva fatto diversi progressi mescolando pezzi della Honda 2020 con quella 2019.

In questo periodo di quarantena per Marquez la mancanza del proprio team è tanta, proprio per questo ha deciso di connettersi in video-chiamata con tutti i membri più stretti della sua squadra. Lo spagnolo ha poi postato una foto sui propri social con la seguente didascalia: “Mi manca tutto il mio team HRC. Anche se non è lo stesso, faremo sempre delle video-chiamate come questo pomeriggio”.

Antonio Russo