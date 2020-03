Dopo il primo GP virtuale di MotoGP in programma questa domenica 29 marzo, la Dorna ne organizzerà un secondo il giorno 12 aprile

Tutto è pronto per il primo Gran Premio virtuale nella storia della MotoGP, che si disputerà questa domenica 29 marzo alle 15, e già la Dorna annuncia la seconda tappa. Il 12 aprile si terrà infatti la seconda gara digitale, sull’onda del grande interesse dimostrato da parte dei media, delle televisioni ma anche dei tifosi nei confronti di questa iniziativa.

Se questa domenica, a percorrere i sei giri sul circuito del Mugello ricostruito alla PlayStation saranno grandi nomi come Marc Marquez e Maverick Vinales, non si conosce ancora la lista dei partenti del secondo appuntamento. Ma gli organizzatori hanno rivelato che, oltre ad alcuni che si ripresenteranno al via, si dovrebbero aggiungere anche dei piloti della Ducati e della Ktm.

Tra un evento e l’altro ci sarà spazio per un’altra gara di videogame del Motomondiale, stavolta riservata ai gamer professionisti: dal 2 al 5 aprile, infatti, si terrà la terza e ultima sfida online di qualificazione al campionato di MotoGP eSport 2020. Anche in questo caso, solo la prossima settimana saranno resi noti i dettagli di questa competizione: pista, pilota, condizioni e così via.

