Dietro la rottura fra Andrea Iannone e Giulia De Lellis ci sarebbero incomprensioni reciproche. Ecco qualche indiscrezione.

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è giunta al termine già da diverse settimane, ma sono in tanti a incuriosirsi per i veri motivi della rottura, soprattutto dopo l’ultima frecciata di Angelo Iannone sui social. A quanto pare lo strappo non è stato indolore. Anche se non fa mai il suo nome, il pilota di Vasto ha lasciato capie che per lui si apre un nuovo capitolo della sua esistenza.

Secondo le indiscrezioni Giulia si sarebbe riavvicinato al suo ex fidanzato Andrea Damante, i cui rapporti sembrano stati ripresi dalla Milano Fashion Week, prima che l’emergenza coronavirus facesse il suo corso. Secondo quanto riporta la rivista ‘Oggi’, tra l’influencer e Andrea Iannone la rottura sarebbe stata conseguenza dell’allontanamento di Giulia, forse troppo presa dagli impegni professionali per comprendere il difficile momento del pilota dopo il caso doping e la sospensione della licenza.

Le dichiarazioni social

Ne sarebbe prova quanto scritto dal rider su Instagram diversi giorni fa: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”.

Giulia De Lellis non ha risposto direttamente all’ex boyfriend Iannone, ma ha pubblicato un post ermetico sulla sua pagina social. “Vi racconto una cosa… Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati… Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi…”