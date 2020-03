La tuta di F1 indossata da Niki Lauda ai tempi in cui era in Ferrari è stata selezionata da Marca come una delle più belle divise sportive di sempre.

Ci sono divise che restano nella storia per la loro bellezza. I colleghi di Marca hanno lanciato un sondaggio davvero molto curioso: ovvero quello di decretare la più bella divisa sportiva di sempre. Tante le maglie selezionate. Naturalmente molte riguardano il calcio. In questo campione però ha trovato spazio anche la F1.

In particolare vi è presente la famosa tuta indossata da Niki Lauda negli in cui ha gareggiato per la Ferrari. Un indumento davvero iconico contraddistinto dal solito rosso del Cavallino Rampante arricchito da inserti bianchi. Quella tuta fu indossata dal campione austriaco durante i sue due titoli iridati vinti in F1 con la vettura di Maranello.

Spazio anche alle moto

Al momento la tuta rossa con lo sponsor Parmalat è in ventesima posizione per numero di voti ricevuti da parte del quotidiano spagnolo. Tra le divise iconiche più belle però è finita anche quella indossata da Ayrton Senna ai tempi della Williams, l’ultima vestita dal campione brasiliano, prima del tragico incidente che lo ha strappato al mondo intero.

Visualizza questo post su Instagram #veteransday #remembering Un post condiviso da Kevin Schwantz — Official (@kschwantz34) in data: 11 Nov 2019 alle ore 1:48 PST

Senna, in questo campione ha messo a segno una doppietta, visto che è presente anche la tuta indossata ai tempi della Lotus. Infine spazio anche alle moto. Ignorate le tante tute colorate di Valentino Rossi, nell’elenco che conta 50 divise vi è presente una sola che riguardale moto ed è quella bianca con inserti rossi e sponsor Lucky Strike indossata da Kevin Schwantz.

Antonio Russo