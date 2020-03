Valentino Rossi, grande tifoso dell’Inter, ha espresso la propria opinione sul prosieguo del campionato italiano di calcio.

Valentino Rossi nell’arco della sua lunga carriera non ha mai nascosto di essere un grande tifoso dell’Inter. Insieme all’amico di sempre Uccio lo si è visto spesso ospite della tribuna autorità a San Siro a guardare i suoi campioni preferiti dal vivo.

Grande amico di Marco Materazzi, anche il Dottore in questa stagione ha visto l’Inter lottare da pari con la Juventus e giocarsi lo scudetto dopo anni di magra. Il campionato però ha dovuto interrompere la propria rincorsa a causa del Coronavirus che ha stoppato tutte le partite.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Valentino Rossi spinge l’Inter

In questi giorni si è molto discusso su come concludere questa stagione, messa per ora in ghiaccio. Tra le tante idee c’era anche quella di fare play-off e play-out o di assegnare lo scudetto in base all’attuale posizionamento in classifica o addirittura di annullare l’intero campionato.

Durante un’intervista a Sky Sport, anche Valentino Rossi ha espresso il proprio parere sulla questione scudetto: “Secondo me è un peccato non dare il campionato. Sono arrivati a più di metà. Ora poi davanti c’è la Juve, quindi vincerebbero di nuovo loro. Magari direi play-off e play-out. A parte gli scherzi, sicuramente per i tifosi fare play-off e play-out sarebbe bello. Secondo me questo è un momento in cui lo sport si deve fermare. Prima devono stare bene tutti e poi torneremo a fare lo sport”.

Antonio Russo