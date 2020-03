Fabio Quartararo sarà tra i protagonisti del GP virtuale di MotoGP domenica: “Vado forte sulla Playstation, ma nella realtà ancora di più”

Domenica alcuni tra i migliori piloti della MotoGP, da Marc Marquez a Maverick Vinales, si sfideranno nel primo Gran Premio virtuale nella storia del Motomondiale. E al via ci sarà anche Fabio Quartararo, che insegue ancora la sua prima vittoria in classe regina e, chissà, magari la otterrà proprio sul circuito digitale del Mugello.

“Vado forte sulla Playstation”, ha confermato, “ma se guardare le classifiche rispetto ai migliori sono più veloce nella realtà. Ma è vero che è sempre bello divertirsi sul videogame della MotoGP e sono davvero fortunato di averne uno a casa in questi momenti duri”.

Cosa fa Quartararo in quarantena

Quartararo è in quarantena nella sua casa di Andorra, dove cerca di mantenersi allenato: “L’allenamento è il solito, a parte il fatto che non posso andare in moto. Passo le ore ad allenarmi a casa per mantenermi in forma fisica. E cerco di controllare quello che mangio, perché in questa situazione straordinaria non posso fare altro”.

Anche per lui l’isolamento non è semplice: “Mi annoio un po’, perché non sono un ragazzo statico: mi piace uscire, allenarmi, spostarmi, ma al momento la soluzione migliore è restare a casa in sicurezza. Questo è il messaggio che voglio lanciare a tutti. E lavarsi le mani, cercare di tenere la distanza e non entrare fisicamente in contatto con le persone: questa è la cosa più importante in questo periodo. Dobbiamo essere più responsabili che mai”.

L’ultimo messaggio di Fabio Quartararo è rivolto ai tifosi: “È dura per coloro che non vedono l’ora di soddisfare la loro passione, ma posso promettervi che appena torneremo vi regaleremo un bello show, disputeremo più gare possibili di MotoGP e ci divertiremo”.