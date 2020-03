Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 26 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi al Nord, con deboli nevicate sulla fascia alpina, specie sui settori orientali e occidentali oltre i 600 metri. Tempo instabile al Centro e al Sud, con piogge diffuse su tutti i settori e precipitazioni di carattere nevoso sui rilievi a quote superiori ai 900 metri. Tempo stabile e poco nuvoloso in Sardegna. Temperature massime comprese fra 8 e 13 gradi al Nord, fra 12 e 15 gradi al Centro-Sud. Dal pomeriggio fenomeni in attenuazione al Centro e sul versante tirrenico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

Nei pressi di Verbania prevista neve sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce tra Arona e Bivio A26/SS 33 del Sempione. A Nord di Trieste nevischio in A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato tra Carnia e Confine di Stato.

Deboli nevicate anche sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Modena Nord e tra Fidenza e Terre di Canossa – Campegine. Nevischio anche sulla Tangenziale di Bologna tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro, in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro e in A14 Bologna-Ancona tra Castel San Pietro e Pesaro.

Nevischio alle porte di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze tra Aglio KM 255 e Calenzano e a Teramo sulla A24 Roma-Giulianova tra Assergi e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova).