Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 26 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Sud e in Sicilia, con qualche fenomeno di carattere temporalesco sulla Calabria tirrenica. Nevicate tra Umbria e Toscana oltre i 1000 metri e sulle Alpi occidentali oltre i 700 metri. Non cessano le nevicate a quote basse in Emilia Romagna con limite pioggia-neve che oscilla intorno ai 200m. Soffia impetuosa la Bora sul Golfo di Trieste con raffiche che superano i 90 km/h. Deboli rovesci tra Piemonte e bassa Lombardia, più stabile sul Nordest. Temperature minime in lieve rialzo e comprese fra 6 e 11 gradi.

Venerdì 27 marzo ancora tempo instabile al Sud e sul versante medio adriatico, tempo stabile e soleggiato sul resto della nostra Penisola. Temperature massime in ascesa che oscilleranno fra 13 e 17 gradi. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Ad Aosta nevischio sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Courmayeur sud e Raccordo A5/SS26. A Belluno vento forte sulla A27 Venezia-Ss51 Alemagna tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Nei pressi di Campo Ligure si prevede neve in A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Tra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 255.45 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio KM 255 fino alle 12:00 del 27/03/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

Nei pressi di Roma pioggia sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. A Salerno rallentamenti sulla A3 Napoli-Salerno tra Pompei est-Scafati e Salerno.