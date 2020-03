Il fratello di Andrea Iannone prende le difese del pilota dopo gli ultimi pettegolezzi. E manda un messaggio indiretto alla ex cognata…

Dopo la rottura di una storia d’amore partono le schermaglie… Tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis non è mancata qualche battuta, ma a prendere le difese del pilota di Vasto ci ha pensato il fratello Angelo Iannone.

Nelle ultime ore si rincorrono le voci su un ipotetico ritorno di fiamma tra la influencer e Andrea Damante, che pare stiano condividendo la quarantena a Pomezia. Il fratello del pilota abruzzese ha deciso di rompere il silenzio lanciando una sonora frecciata alla sua ex cognata. Dopo aver assorbito tanti pettegolezzi sulla vita privata di Andrea, in una Instagram story ha lanciato un chiaro messaggio alla De Lellis.

“Per tutte queste pseudo persone, se così possono chiamarsi, che non so cosa stanno inventando da giorni…Sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festini né nulla. Credo che i festini si facciano altrove in silenzio…per poi…tirarli fuori a tempo debito…A buon intenditor, poche parole”.

A quanto pare Angelo Iannone sarebbe a conoscenza di retroscena che le cronache rosa ancora non hanno, visto il difficile momento che ogni settore lavorativo sta affrontando. Dalle sue parole un messaggio però traspira chiaramente: non è suo fratello a nascondere qualcosa della sua vita privata, ma qualcun altro che al momento tiene tutto ben celato per uscire allo scoperto quando i tempi saranno migliori.

L’influencer Giulia De Lellis per il momento non ha risposto al suo ex cognato, ma ha pubblicato le ultime Instagram story mostrandosi da sola insieme al fratello Giuseppe.

