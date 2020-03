Cristiano Ronaldo avrebbe acquistato una Bugatti Centodieci, hypercar in edizione limitata a 10 esemplari e dal costo di 8 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo starebbe arricchendo ulteriormente la sua prestigiosa collezione di supercar con l’acquisto di una Bugatti Centodieci, un’edizione limitata da 8 milioni di euro capace di raggiungere i 380 km/h. Il centravanti portoghese, tra l’altro, già possiede due supercar del rinomato marchio: una Veyron da 1,5 milioni e una Chiron da 3,5 milioni, entrambe personalizzate con un discreto logo CR7 sulle fiancate.

CR7 ha una vera e propria predilezione per le auto di lusso sportive e starebbe per mettere le mani su una delle dieci unità di Bugatti Centodieci, hypercar fabbricata in un numero ristrettissimo di esemplari per celebrare l’iconica EB110 degli Anni ’90 prodotta a Campogalliano (Modena) nel periodo in cui Bugatti era di proprietà di Romano Artioli. A diffondere la notizia sono fonti tedesche e altri organi di stampa motoristici, fra cui ‘Auto Bild’.

L’attaccante della Juventus tempo fa era già stato indicato come probabile acquirente di un’altra hypercar in edizione limitata, la Voiture Noire da 11 milioni di euro, costruita in esemplare unico e presentata al Salone di Ginevra 2019. Impresa non riuscita, quindi sembra voglia rifarsi con la Centodieci che è in gradi di erogare una potenza massima di 1.600 Cv grazie al possente motore W16 quad-turbo da 8,0 litri. La Bugatti Centodieci è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi; da 0 a 200 in 6,0 secondi e da 0 a 300 in 13,1 secondi. Un autentico felino della strada!