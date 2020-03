Il colosso petrolifero Repsol, main sponsor Honda, converte la produzione per la realizzazione di gel disinfettante per i sanitari spagnoli.

Repsol, colosso petrolifero spagnolo e main sponsor del team Honda di Marc Marquez, grande azienda legata al mondo del motociclismo, ha confermato alcune ore fa che il suo centro di ricerca situato a Móstoles (Madrid), chiamato Repsol Technology Lab, dove la compagnia petrolifera progetta i carburanti utilizzati ogni anno in MotoGP, fermerà la sua produzione.

La produzione verrà convertita per la realizzazione di gel idroalcolici che serviranno per la rapida disinfezione del personale sanitario spagnolo durante la pandemia. Il colosso petrolifero ha anche utilizzato i suoi social network per annunciare questa iniziativa, mettendo a disposizione del Ministero della Salute tutto il gel che lascerà le sue strutture nei prossimi giorni.

La produzione di questa soluzione disinfettante, a una velocità iniziale di 3000 litri a settimana, verrà eseguita seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Tuttavia, il gruppo prevede di aumentare questa produzione nelle prossime settimane. Inoltre, Repsol fornirà all’Ospedale di La Paz le attrezzature per eseguire circa 500 test giornalieri di coronavirus. Inoltre, l’azienda sta donando materiali diversi, come abiti, a diversi ospedali con maggiori esigenze.