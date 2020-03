Numeri positivi per Seat nell’anno 2019, grazie anche alla maggiore richiesta di SUV. L’azienda spagnola dovrà affrontare ora l’emergenza Covid-19.

Seat ha chiuso la stagione 2019 con numero positivi che gli permettono di affrontare con maggior ottimismo la difficile sfida del 2020. L’azienda spagnola del gruppo VW ha registrato un utile al netto delle imposte di 346 milioni di Euro, il 17,5% in più rispetto al 2018 (294 milioni). L’utile operativo è aumentato del 57,5%, fino a 352 milioni di Euro (rispetto ai 223 milioni del 2018) e il fatturato è cresciuto dell’11,7% rispetto al 2018 per un totale di 11.157 miliardi di Euro.

L’anno scorso Seat ha investito 1,2 miliardi in investimenti incentrati specialmente sulla realizzazione di nuovi modelli, tra cui i veicoli elettrici. Le consegne hanno registrato un volume record per il secondo anno consecutivo, con un totale di 574.078 vetture consegnate nel 2019, ovvero il +10,9% rispetto al 2018. Parte del merito va al segmento dei SUV: il 44% delle SEAT vendute nel 2019 sono state Arona, Ateca o Tarraco. Un grosso contributo è arrivato anche dal marchio CUPRA che ha venduto 24.662 esemplari.

Esportazioni e lavoro in patria

Nel 2019, le esportazioni di SEAT, sia di vetture, sia di ricambi, hanno raggiunto l’81% del volume d’affari (9.014 miliardi di Euro), cifra che consolida l’azienda come il principale esportatore industriale della Spagna, con il 3% circa delle esportazioni totali del Paese. E mentre si guarda con sempre maggiore interesse all’America Latina, la casa automobilistica registra un nuovo record di vendite in Germania, con 132.537 unità vendute (+16,1%), mentre in Spagna ha nuovamente guidato il mercato con 107.954 vetture consegnate.

Martorell, il principale stabilimento produttivo di automobili della Spagna, ha prodotto un totale di 500.005 auto. Nel 2020, lo stabilimento sarà impegnato nella produzione della nuova Leon, con i loghi SEAT e CUPRA, e CUPRA Formentor. Inoltre, per la prima volta darà inizio alla produzione di vetture elettrificate con le versioni ibride plug in della famiglia Leon. Con un organico base di 14.663 persone al 31 dicembre 2019, SEAT è uno dei maggiori datori di lavoro in Spagna. Il 98% dei collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato.