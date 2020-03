Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 25 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Sud e sul versante medio-adriatico, nevica oltre i 500 metri sulla fascia appenninica e sulle Alpi centrali. Tempo più stabile al Nord, con cieli poco nuvolosi. Nel corso della notte precipitazioni nevose di breve durata interesseranno tutta la fascia alpina anche a quote collinari (200 – 300 metri), mentre sugli Appennini proseguiranno oltre i 600 – 700 metri fino all’alba di domattina. Temperature minime stabili al Nord, comprese tra 2 e 5 gradi, in lieve rialzo al Centro-Sud, dove oscilleranno fra 6 e 11 gradi.

Giovedì 26 marzo ancora tempo instabile al Sud, con fenomeni anche di carattere temporalesco su Calabria e Sicilia. Ancora neve sulla fascia appenninica, ma oltre i 1000 metri di quota. Cieli da poco a molto nuvolosi al Nord, con deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 600 metri. Piogge sparse tra Liguria e Toscana settentrionale e in Piemonte. Temperature massime fra 7 e 12 gradi al Nord, fra 12 e 16 gradi sul resto d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento nell’area di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali e in A4 Milano-Brescia (Km 146 – direzione: Trieste) tra Monza e Bivio A4/A58 per traffico congestionato.

A Nord di Genova coda di 1 km sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 104 – direzione: Genova) tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per incidente Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia. Uscita consigliata provenendo da Milano: Isola del Cantone.

A Bologna sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra Aglio KM 255 e Rioveggio fino alle 12:00 del 26/03/2020 per lavori. Nevischio tra Rioveggio e Aglio KM 255.

Nei pressi di Teramo nevischio sulla A14 Ancona-Pescara tra Porto Sant’Elpidio e Roseto Degli Abruzzi. Vicino l’Aquila nevischio in A25 Torano-Pescara tra Pescina e Pratola Peligna-Sulmona.