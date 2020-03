Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 25 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

La situazione del meteo e del traffico di mercoledì 25 marzo. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Continua a nevicare lungo la catena appenninica oltre i 500 – 600 metri, tempo instabile lungo la fascia medio-bassa adriatica e al Sud, con fenomeni sparsi che persisteranno almeno fino a domani. Tempo più stabile al Nord, con cieli poco nuvolosi e qualche nevicata sulle Alpi centrali oltre i 600 metri. Temperature massime comprese fra 8 e 13 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo il decreto diramato ieri dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

Traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Napoli) alla barriera di Milano sud. Nel distretto autostradale bolognese si segnala del nevischio sulla A1 Bologna-Firenze tra Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e Bivio A1-Variante e tra Sasso Marconi e Calenzano.

Nei pressi di Rimini registriamo del nevischio sulla A14 Bologna-Ancona tra Faenza e Rimini Nord e tra Rimini Nord e Pesaro.

A Frosinone traffico rallentato sulla A1 Roma-Napoli (Km 611.2 – direzione: Napoli) tra Anagni e Ferentino. A L’Aquila nevischio sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Pratola Peligna-Sulmona.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A14 Pescara-Bari nevischio tra Termoli e Canosa.