Una Jaguar E-Type restomod da 400 CV è stata presentata da una piccola azienda britannica, che ora sta prendendo ordini per altri esemplari.

Basata su una E-Type con numeri corrispondenti, la vettura aggiornata combina l’ingegneria moderna con lo stile della leggenda degli anni ’60, e il suo costruttore dice che può portare “senza sforzo” due persone e i loro bagagli da Londra a St Tropez.

La vettura, che è stata costruita dalla società di restauro e preparazione alle gare Jaguar Woodham Mortimer, si chiama WM Sport GT, ed è dotata di componenti meccanici potenziati, oltre che di interni rinnovati che includono attrezzature di sicurezza. E anche se l’aspetto è abbastanza tipico della E-Type a prima vista, un’ispezione più attenta rivela alcune differenze.

Per prima cosa, Woodham Mortimer ha allargato leggermente la carrozzeria, mentre sono state applicate anche delle cromature su misura. Gli appassionati noteranno la mancanza di “over-riders” sui paraurti. E l’interno ha subito un restyling, con rivestimenti in pelle e finiture in Alcantara che avvolgono i sedili su misura. C’è anche un nuovo grosso volante e una pedaliera su misura, oltre a un vano portaoggetti sotto il pavimento rivestito in pelle.

Ma i cambiamenti più grandi sono sotto la scocca, dove la WM Sport GT ottiene un trapianto di cuore completo. È scomparso l’originale motore a sei cilindri, sostituito da un motore da 4,7 litri “da corsa” che produce circa 400 cavalli. Il motore invia la sua enorme potenza alle ruote posteriori – che, tra l’altro, sono montate su pneumatici Avon – attraverso il cambio manuale a cinque marce di Woodham Mortimer e il differenziale Powerloc a slittamento limitato.

Il tutto è completato da freni a disco ventilati con pinze a sei pistoncini all’anteriore e pinze a quattro pistoncini al posteriore. Ci sono anche ammortizzatori a bobina completamente regolabili e molle potenziate, così come barre antirollio potenziate per garantire una “maneggevolezza sicura” e il comfort di guida.

Queste aggiunte hanno però un costo. A seconda delle specifiche, Woodham Mortimer afferma che la WM Sport GT costerà tra le 330.000 e le 350.000 sterline (circa 380.000 – 400.000 euro ai tassi di cambio attuali), che sono un sacco di soldi. Ma Peter Haynes, l’amministratore delegato di Woodham Mortimer, dice che il risultato di questo esborso – e le ore lavorative necessarie nella creazione dell’auto – è l’auto GT classica “definitiva”.

“La nuova era delle auto WM Sport è uno sviluppo entusiasmante per il business dell’azienda”, ha detto. “Abbiamo investito migliaia di ore di lavoro per creare la GT classica definitiva”. Crediamo che questo sia il classico dalle migliori prestazioni per l’automobilismo moderno disponibile sul mercato e che le sue prestazioni e la sua attenzione ai dettagli soddisferanno gli appassionati più esigenti“.