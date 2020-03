Impossibile comparare Hamilton a Schumacher

Chiuso il capitolo Ferrari, trattato come al solito con un filo di supponenza, Briatore è passato a commentare le prestazioni di Ham, ormai ad un passo dai sette titoli mondiali conquistati da Schumi.

“Michael ha dovuto lottare con gente come Ayrton Senna e Nigel Mansell quando è arrivato in F1, la competizione era altissima”, ha sostenuto facendo i dovuti distinguo con quanto si sta trovando a vivere il britannico della Mercedes. “Adesso lo è di meno, saranno in due o tre i piloti bravi. E’ un livello inferiore rispetto ad allora. Lewis non ha pressioni da parte di nessuno dei suoi avversari, di fatto passeggia…”.

Rispetto agli anni ’90 e ai primi 2000 quando lo schieramento era da brividi, oggi, la situazione è diversa, ma soprattutto Lewis può godere di una vettura inavvicinabile.

“Hamilton è veramente fantastico, un driver super, per vince facendo un po’ il tassista. Lui e Verstappen sono comunque le due stelle della F1”, ha concluso Don Flavio.

Chiara Rainis