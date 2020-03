Una gara d’accelerazione tutta in famiglia tra due BMW di tutto rispetto: la BMW M8 sfiderà la “sorellina” M2. Chi vincerà?

I fan della BMW saranno probabilmente entusiasti della gara d’accelerazione di questa settimana. Sulla linea di partenza ci sono il Davide e Golia della gamma BMW M: la M2 e la M8 – entrambe coupé, ma si differenziano in più di una caratteristica, per non parlare del loro enorme divario di prezzo, ma naturalmente questo lo sapete già.

Probabilmente sapete anche quale sarà il risultato di questa gara, ma è comunque importante considerare che la M8, a prescindere dal suo enorme vantaggio in termini di potenza, è anche molto più pesante della M2. Non aiuta il fatto che l’esempio particolare in questa gara di accelerazione di CarWow sia la M2 Competition, che viene fornita con potenziamenti per il risparmio di peso.

Ma non facciamoci illusioni e non prevediamo il vincitore senza prima guardare i numeri.

La prima, la BMW M8, con il suo V8 biturbo da 4,4 litri, produce fino a 616 cavalli e 750 Newton-metri di coppia. Questi numeri vengono inviati a tutte e quattro le ruote tramite un convertitore automatico di coppia a 8 velocità.

D’altra parte, l’M2 è alimentato da un sei cilindri in linea turbo da 3,0 L che produce una misera potenza di 404 CV e 550 Nm di torsioni – tutti inviati alle ruote posteriori tramite una doppia frizione automatica.

Dai soli numeri e considerando che la M8 è una trazione integrale, si potrebbe dire che non c’è confronto e che la M più grande vincerà. Avete ragione. Ma se dicessimo che l’M2 ha ottenuto un po’ di vantaggio per il passaggio della M8 alla trazione posteriore? Quale pensate che abbia vinto?

Guardate il video per scoprirlo.