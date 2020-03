I piloti sono a casa a causa della diffusione del Covid-19 e lanciano messaggi ai propri tifosi. Tra questi anche Michael van der Mark, rider Yamaha nel campionato Superbike.

Michael van der Mark ha iniziato il campionato mondiale Superbike 2020 con dei buoni piazzamenti, ma adesso è in attesa. Come i suoi colleghi, infatti, è a casa ad aspettare che la stagione possa riprendere. L’emergenza Coronavirus ha fermato tutto.

Il pilota Yamaha oggi ha saputo che il suo round di casa, quello di Assen, è stato rinviato ad agosto. Avrebbe dovuto essere disputato il 17-19 aprile, ma è stato spostato. Stando al calendario di oggi, la SBK dovrebbe tornare in pista a maggio in Italia per l’appuntamento di Imola. Tuttavia, non sorprenderebbe una nuova modifica.

Superbike, il messaggio di van der Mark

Van der Mark in un video-messaggio di qualche giorno fa ha parlato della situazione attuale ai suoi tifosi: «Tutti possono immaginare che ognuno di noi vorrebbe tornare rapidamente in pista, ma deve essere sicuro. L’annullamento dei round SBK è attualmente la cosa meno grave, dati i problemi globali con il coronavirus».

Il pilota Yamaha ha chiesto il contributo di tutti affinché si possa tornare il prima possibile a una vita normale per la collettività: «Per la salute di tutti e per poter correre di nuovo, tutti dobbiamo seguire le regole di condotta per frenare la diffusione. Lavati le mani. Tieni le distanze dalle altre persone e non stringere la mano. Non toccare gli occhi, il naso o la bocca. Le mani toccano molte superfici che potrebbero essere contaminate. Starnutire o tossire nell’incavo del gomito o in un fazzoletto. E se non ti senti bene, resta a casa e contatta un medico. Dovresti anche tenerti aggiornato sulla situazione nel tuo luogo di residenza».

Van der Mark ci ha tenuto a ribadire l’importanza di rispettare le regole per poter tornare a vivere normalmente, serve che tutti diano il 100% per evitare problemi: «Siamo tutti nella stessa barca, quindi attenersi a queste regole. Presta attenzione alle persone anziane nella tua zona. Forse puoi anche fare acquisti per loro in modo che possano stare a casa».