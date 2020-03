Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 24 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nevica tra Umbria, Abruzzo e Molise fino al Gargano oltre i 300 metri, scenari incantevoli che avremmo potuto goderci all’aria aperta se non fosse per l’emergenza Coronavirus. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi altrove, salvo qualche rovescio tra Sicilia e Calabria meridionale e in serata sul Molise.

Nel corso della notte si prevedono precipitazioni nevose sull’Appennino meridionale oltre i 500 metri e sull’Appennino toscano oltre i 300 metri di quota. Temperature minime comprese in calo e comprese fra 2 e 5 gradi, solo in Sicilia si sfioreranno i 9 gradi.

Mercoledì 25 marzo instabilità diffusa al Sud, sulle Isole e sul versante adriatico, nevicherà sulla fascia appenninica oltre i 500 metri. Neve anche sulle Alpi centrali oltre i 700 e 100 metri di quota, in estensione anche sugli altri settori alpini nel corso del pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno fra 8 e 13 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che in seguito all’emergenza Coronavirus ci si può spostare da un Comune all’altro solo per comprovate motivazioni lavorative e di salute. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 222.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra Aglio KM 255 e Rioveggio fino alle 12:00 del 26/03/2020 per lavor.i Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

Sulla A14 Bologna-Ancona prevista Neve tra Forlì e Pesaro. A Sud di Chieti sulla A14 Pescara-Bari (Km 412 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Ortona e Lanciano per veicolo in avaria. Sulla A14 Pescara-Bari neve tra Lanciano e Vasto Nord. A Foggia si segnala nevischio in A14 Pescara-Bari tra Poggio Imperiale e Foggia.

A Napoli vento forte in A1 Roma-Napoli tra Napoli Nord e Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano. A Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.