Luca Marini ha raccontato che in questi giorni di stop si sta divertendo a sfidare il fratello Valentino Rossi alla PlayStation battendolo spesso.

Luca Marini in questi anni ha dimostrato in Moto2 di potersela giocare con i primi della classe. In particolare nell’ultimo biennio ha portato a casa tre successi e in questo 2020 sono in tanti a scommettere sulla possibilità che possa essere proprio lui uno dei principali candidati al titolo iridato.

Come riportato da “Corse di moto”, il giovane rider italiano ha così dichiarato: “In questi giorni cerco di fare il possibile con quello che ho”. Luca Marini ha ancora parlato della sua prima gara in Qatar: “Ho avuto un problema con la gomma davanti, ma non abbiamo ancora capito bene il motivo di quel cedimento improvviso”.

Luca Marini mette giustamente davanti a tutto la salute

Il fratellastro di Valentino Rossi ha poi proseguito: “Durante tutto quel weekend non ho riscontrato problemi con l’anteriore. Poteva andare diversamente perché stavo bene. Sarà per la prossima volta. In questo momento la cosa più importante per noi è la salute. Naturalmente tutti vorremmo correre, ma adesso bisogna aspettare e stare a casa”.

In questo momento di pausa i piloti non possono fare altro che correre alla PlayStation e anche Luca Marini non è da meno. Tra i suoi sfidanti preferiti a quanto pare ci sarebbe proprio il fratello. Il giovane pilota italiano in merito alle sue sfide al videogame con il fratello però ha aggiunto: “Io sono più forte di Vale”.

